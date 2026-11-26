Guidava senza patente e copertura assicurativa del veicolo. Durante un servizio di controllo della Polizia Giudiziaria sul territorio, una pattuglia della Polizia Metropolitana ha fermato un’auto sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi della barriera di pagamento pedaggio “Astroni Sud”. L’uomo alla guida dell’autovettura, un 32enne italiano, procedeva a velocità velocissima effettuando manovre pericolose.

Napoli, uomo guida senza patente e assicurazione: documenti e mezzo sequestrati

Nel corso degli accertamenti è emerso che il conducente viaggiava sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita e senza la dovuta copertura assicurativa del veicolo obbligatoria e senza revisione periodica, come previsto dalle normative sul Codice della Strada. Al termine dei controlli sono stati redatti tutti i verbali per le violazioni al Codice della Strada e l’auto è stata sottoposta al sequestro e trasferita presso deposito di custodia giudiziaria.

Dai successivi accertamenti è emerso un altro profilo di rilievo penale: l’individuo era in possesso di una carta d’identità elettronica sprovvista di microchip, rimosso volontariamente. Il documento è stato sottoposto a sequestro. Il 32enne è stato denunciato.

Polizia Metropolitana: “Nel 2026 sequestrati 24 veicoli oggetto di furto”

L’attività della Polizia Metropolitana sta proseguendo sul territorio campano per assicurare il rispetto della normativa stradale e il possesso di tutta la documentazione necessaria per transitare sui propri veicoli. Altre operazioni sono state effettuate nei giorni scorsi tra Villaricca e Afragola, rione Salicelle: su 45 veicoli controllati, 5 sono stati sequestrati perché privi di assicurazione, 3 persone sono state multate per guida senza patente, una denunciata all’Autorità giudiziaria per riciclaggio, elevati 24 verbali per violazioni al Codice della strada e sequestrata una Peugeot 208 con targa polacca.

Complessivamente nel 2026 sono stati sequestrati 23 veicoli oggetto di furto con telaio contraffatto (16 con targa polacca, 1 targa bulgara, spagnola targa italiana), sul territorio metropolitano, specialmente nell’area nord, 8 veicoli sequestrati per appropriazione indebita (6 denunciate), 1 veicolo con targa italiana clonata, con telaio contraffatto e oggetto di furto. L’attività si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio svolti dalla Direzione Autonoma della Polizia Metropolitana, diretta dal comandante Lucia Rea, secondo le linee guida del Prefetto Michele Di Bari.