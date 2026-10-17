Casandrino blindata da Polizia Locale e Esercito: sequestri e multe per oltre 11mila euro

Importante operazione straordinaria di controllo del territorio nel Comune di Casandrino, condotta dalla Polizia Locale, agli ordini del Tenente Andrea D’Ambrosio, in collaborazione con l’Esercito Italiano e il personale dell’ASL, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, tutelare la salute pubblica e contrastare le irregolarità sul territorio comunale.

Controlli negli esercizi commerciali: sequestrati oltre 80 kg di carne

Nel corso delle attività ispettive presso gli esercizi commerciali sono stati sequestrati oltre 80 chilogrammi di carne privi della necessaria tracciabilità, mentre sono state impartite specifiche prescrizioni a seguito del riscontro di carenze igienico-sanitarie. Le verifiche hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per complessivi 8.000 euro.

Sicurezza stradale: sequestrati tre motocicli e sospesa una patente

Parallelamente, la Polizia Locale ha predisposto una serie di posti di controllo nei punti sensibili della città, concentrando l’attenzione sulla sicurezza della circolazione stradale e sul rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati tre motocicli e accertate diverse violazioni, tra cui la guida con patente di categoria non idonea, la circolazione senza copertura assicurativa obbligatoria e l’omessa revisione periodica dei veicoli. L’attività ha comportato ulteriori sanzioni per oltre 3.000 euro e la sospensione di una patente di guida. Il bilancio complessivo dell’operazione supera dunque gli 11.000 euro di sanzioni amministrative, oltre ai sequestri e agli ulteriori provvedimenti adottati.

Collaborazione tra istituzioni per la sicurezza e la legalità

L’attività congiunta della Polizia Locale, dell’Esercito Italiano e dell’ASL testimonia l’importanza della collaborazione tra le istituzioni nelle operazioni di prevenzione, vigilanza e controllo, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori, alla sicurezza stradale e al rispetto della legalità. I controlli sul territorio proseguiranno con l’obiettivo di prevenire comportamenti irregolari e garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza.