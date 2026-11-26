Ancora un camion della raccolta dei rifiuti in fiamme a Frattamaggiore. È accaduto questa mattina, intorno alle quattro e trenta, in via Pirozzi, nei pressi dell’ospedale cittadino. L’incendio ha interessato un automezzo destinato al servizio di igiene urbana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. A rendere noto l’episodio è stato il sindaco Luigi Del Prete, che ha espresso forte preoccupazione per il ripetersi di incendi ai danni dei mezzi della raccolta rifiuti.

Frattamaggiore, camion rifiuti dato alle fiamme: si sospetta una regia

Il nuovo rogo arriva infatti a soli undici giorni da quello del 15 novembre, quando tre autocompattatori erano stati interessati da un incendio in seconda traversa Pasquale Ianniello. Una sequenza che preoccupa l’amministrazione comunale. “L’episodio non può passare sotto silenzio”, ha tuonato la fascia tricolore nel suo post apparso sui social.

Il primo cittadino ha annunciato contatti con i vertici locali di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre che con la Prefettura, per fare il punto sulla situazione. Del Prete ha espresso solidarietà alla società Ecoffice e ai lavoratori, invitando ad attendere l’esito delle indagini prima di formulare ipotesi sulle responsabilità. Il Comune ha infine rassicurato i cittadini: il servizio di raccolta dei rifiuti proseguirà regolarmente, senza interruzioni.