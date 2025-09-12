Paura sulla Tangenziale di Napoli, all’altezza della galleria diretta a Fuorigrotta, dove questa mattina si è verificato un tamponamento che ha coinvolto più veicoli e causato l’incendio di una delle auto.

Tamponamento e auto in fiamme sulla Tangenziale di Napoli: traffico bloccato verso Fuorigrotta

L’incidente è avvenuto in direzione Fuorigrotta, provenendo da corso Malta, provocando il blocco del traffico: il varco della galleria è stato chiuso e le auto sono rimaste ferme prima dell’ingresso.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale della Tangenziale, la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la carreggiata.

La circolazione è stata ripristinata dopo la rimozione dei mezzi incidentati, mentre le autorità continuano a indagare sulle cause del sinistro.