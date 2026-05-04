Momenti di tensione a Fuorigrotta, dove un uomo ha aggredito gli agenti della Polizia Municipale nel corso dei rilievi effettuati sul luogo di un incidente. Il sinistro è avvenuto in via Caio Duilio, dove due autoveicoli si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

Incidente stradale a Fuorigrotta, aggredisce la Polizia: arrestato conducente ubriaco

Sul posto sono giunti gli agenti dell’Unità Operativa Fuorigrotta per effettuare i rilievi del caso, ma la situazione è rapidamente degenerata. Uno dei conducenti, apparso fin da subito in evidente stato di alterazione psicofisica, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all’alcol test. Non solo: l’uomo ha reagito con violenza, aggredendo gli agenti intervenuti.

Trasportato presso il Presidio Ospedaliero San Paolo per ulteriori accertamenti, è emerso che il suo tasso alcolemico era ampiamente superiore ai limiti consentiti dalla legge. Anche in ospedale, però, il comportamento dell’uomo è rimasto aggressivo: si è infatti scagliato nuovamente contro gli operatori. A seguito del processo celebrato con rito direttissimo, il conducente è stato condannato a un anno di reclusione. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari e l’obbligo di firma.