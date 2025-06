Rissa nei pressi di un noto locale di via Appia a Sant’Antimo, al confine con Giugliano. Necessario questa notte l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania.

Rissa sull’Appia tra Giugliano e Sant’Antimo fuori noto locale: sei denunciati

Per ragioni da accertare, nella zuffa sono state coinvolte sei persone. I militari dell’Arma li hanno sorpresi a colpirsi reciprocamente con schiaffi e pugni. Grazie all’intervento di altri equipaggi, gli aggressori sono state bloccati e identificati.

Si tratta di quattro minorenni e due maggiorenni. Sono stati denunciati tutti per rissa. Indagini in corso per ricostruire le ragioni del litigio. Per fortuna non si registrano feriti gravi. Non si esclude che ad accendere gli animi possa essere stato anche l’uso di alcol nel corso di una serata tra amici.