Black out improvviso a Giugliano. Residenti senza corrente da oltre un’ora tra via Colonne e via Gioberti. Disagi anche per le attività commerciali. Il guasto, di natura ancora ignota, si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 17, lasciando completamente al “buio” una delle zone più popolate e trafficate della città. Diverse segnalazioni arrivano dai cittadini. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte del gestore elettrico né indicazioni su tempi di ripristino.