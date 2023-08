CAIVANO. Dopo la notizia dello stupro di due ragazzine, domani Caivano scende in piazza. Una manifestazione è prevista nel pomeriggio di domani, martedì 29 agosto 2023, al Parco Verde allo scopo di mostrare sostegno e solidarietà alle vittime della violenza.

L’appuntamento è alle 18 presso la parrocchia di San Paolo Apostolo, guidata da don Maurizio Patriciello. Il corteo sfilerà per le strade della città fino ad arrivare al centro sportivo Delphinia, luogo dove si sarebbe tenuto il terribile stupro.

Finora gli stupri denunciati sono due, ma il sospetto è che le due bambine siano state vittime degli abusi almeno dallo scorso gennaio.

Stupri a Caivano: domani manifestazione in strada

Intanto il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, ha ufficialmente invitato Papa Francesco a Caivano: “Penso al capannone dove si è consumato l’orrore sulle cuginette – afferma il vescovo Spinillo – un monumento all’abbandono. Lo Stato non può lasciare che le opportunità restino inutilizzate, sprecate. È una vergogna”.

Le presunte violenze di gruppo si sarebbero perpetuate per mesi. Sono almeno 10 i cellulari sequestrati dai carabinieri della compagnia di Caivano che indagano sugli stupri sulle due cuginette non più grandi di 12 anni. Dagli smartphone, gli inquirenti puntano a ricostruire i dettagli di quel che sarebbe avvenuto nell’ultimo periodo, analizzando soprattutto le chat tra i giovanissimi coinvolti nella vicenda. L’analisi dei militari si concentra in particolar modo sui video che il gruppo di ragazzini avrebbe realizzato durante le diverse violenze. Il sospetto è che le immagini possano essere state vendute online. I presunti colpevoli sarebbero figli di personaggi di spicco della criminalità organizzata.

La presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, ha annunciato che nei prossimi giorni sarà nel Parco Verde di Caivano.