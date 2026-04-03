Villaricca, spruzza estintore sotto la porta e minaccia di uccidere ex moglie, arrestato 43enne

Paura a Villaricca, dove un uomo ha tentato di entrare con la forza nell’abitazione dell’ex moglie utilizzando addirittura un estintore. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 43enne già noto per precedenti episodi di violenza domestica.

Villaricca, spruzza estintore sotto la porta e minaccia di uccidere ex moglie

La richiesta di aiuto è arrivata al 112, segnalando una situazione di grave pericolo. I militari, già a conoscenza di precedenti denunce per maltrattamenti risalenti allo scorso marzo, sono intervenuti rapidamente. All’arrivo sul posto, i carabinieri hanno trovato l’uomo davanti alla porta dell’appartamento mentre urlava minacce di morte contro l’ex moglie.

Secondo quanto ricostruito, poco prima il 43enne era riuscito a entrare in casa, dove erano presenti: l’ex moglie 43enne e i tre figli della coppia (19, 17 e 14 anni). Durante l’aggressione, il figlio maggiore è intervenuto per difendere la madre, venendo colpito con un pugno al volto. Il giovane ha riportato lesioni all’occhio sinistro, con una prognosi di alcuni giorni.

L’estintore sotto la porta e il caos in casa

Dopo essere stato allontanato, l’uomo ha tentato nuovamente di entrare. Ha afferrato un estintore e inserito il tubo sotto la porta, svuotandone completamente il contenuto all’interno dell’abitazione. In pochi istanti, l’appartamento è stato invaso da polvere e fumo, creando panico tra i presenti. I carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo e a riportare la calma, mettendo in sicurezza la donna e i figli. Il 43enne è stato arrestato e trasferito in carcere.