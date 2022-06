Serate napoletane per Stefano De Martino. Il conduttore di Torre Annunziata tra ieri e l’altroieri è stato tra Licola e Castel volturno per due serate e in tanti lo hanno paparazzato pubblicando foto, storie e video.

De Martino, che da qualche mese è ritornato con Belen, nonostante lavori tra Roma e Milano, spesso appena può fa tappa a Napoli, sia perchè è qui che ha la sua barca, sia per ritornare dalla famiglia e dagli amici.

Stefano De Martino a Licola e Castel Volturno

Il primo “avvistamento” è stato al Toma beach dove la sorella Adelaide ha festeggiato i suoi 28 anni. La ragazza ha riunito familiari e amici affinché festeggiassero insieme a lei una tappa importante. Presenti entrambi i suoi fratelli, con Stefano che si è rivelato essere l’anima della festa. Il conduttore e ballerino si è scatenato in danze e canti, per poi pubblicare sui suoi canali social una foto con scritto “Ti amo”.

Ieri sera, invece, De Martino è stato avvistato in un lido di Castel Volturno dove era in corso la festa di un marchio di abbigliamento. Il conduttore in diversi video è apparso dietro la consolle. Spesso Stefano si diletta a fare anche da dj alle serate. E non è la prima volta anche nelle zone di Licola e Castel Volturno. Ieri in tanti non si aspettavano di vederlo e così sono scattate foto e video sui social. Ad entrambe le serate era però da solo, senza la sua amata Belen.