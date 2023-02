Potrebbe esserci una banda dietro la sequenza di raid che si sono consumati in questi giorni nei palazzetti dello sport dell’area nord di Napoli. Nel mirino dei ladri sono finite le strutture sportive di Giugliano, Villaricca e Calvizzano.

Sport sotto attacco: furti nei palazzetti di Giugliano, Villaricca e Calvizzano

Il primo palazzetto dello Sport a finire sotto attacco è stato quello di Calvizzano. Nella notte tra l’11 e il 12 febbraio ignoti si sono introdotti al “Palaraffaella” di via caduti di Superga. I balordi hanno rubato due casse acustiche e l’incasso dai distributori automatici di bevande e snack. Su questo episodio indagano i carabinieri di Marano. A pochi chilometri di distanza i ladri hanno fatto razzia di casse e distributori anche al palazzetto di corso Italia a Villaricca. Gli stessi – da come apprende Teleclubitalia – avrebbero provato anche a introdursi in un deposito comunale adiacente alla struttura sportiva per rubare attrezzi da giardinaggio ma non sono riusciti nell’intento.

L’ultimo raid, infine, questa notte a Giugliano. Ignoti si sono introdotti all’interno dello stadio De Cristofaro di via Epitaffio e hanno provato a portare via i cavi ma sono andati via a mani vuote, lasciando dietro di sé soltanto una scia di danni (per fortuna non gravi). L’ennesimo colpo inferto a una struttura ostaggio da mesi di lavori di adeguamento in vista della riconsegna dello stadio alla squadra di calcio impegnata in Lega Pro. “Un brutto segnale – ha denunciato il primo cittadino, Nicola Pirozzi -. Da quanto emerge dal primo sopralluogo, per fortuna l’attività di questi delinquenti non ha riguardato gli impianti relativi ai lavori che stiamo svolgendo per rendere lo stadio agibile. Un atto vandalico alla vigilia dell’incontro fissato per domani col presidente del club che mi lascia senza parole”.