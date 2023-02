Non trova pace lo stadio De Cristofaro di Giugliano. Oltre ai problemi legati alle lungaggini per l’ultimazione dei lavori, questa notte ignoti si sono introdotti all’interno della struttura e hanno cercato di provocare danni. A darne notizia è il sindaco Nicola Pirozzi.

Giugliano, stadio “De Cristofaro” senza pace: raid vandalico nella notte

“Un brutto segnale – scrive il primo cittadino -. Da quanto emerge dal primo sopralluogo, per fortuna l’attività di questi delinquenti non ha riguardato gli impianti relativi ai lavori che stiamo svolgendo per rendere lo stadio agibile. Ma gli addetti all’ufficio Manutenzioni sono ancora sul posto per verifiche più approfondite. Un atto vandalico alla vigilia dell’incontro fissato per domani col presidente del club che mi lascia senza parole. Anche perché in quella riunione darò un quadro chiaro e definitivo dei lavori fatti e degli ultimi adempimenti da fare. Non so se si tratti di una coincidenza ma per quanto ci riguarda andremo avanti spediti perseguendo l’interesse pubblico e nel caso specifico l’interesse dei tifosi”.

Nicola Pirozzi fornisce anche dettagli in merito ai lavori in corso e spiega i motivi dei ritardi nella consegna: “In pochi mesi abbiamo stanziato i fondi, abbiamo preparato i progetti, messo in campo le procedure e iniziato i lavori. Abbiamo dato e stiamo dando il massimo ma i tempi tecnici della burocrazia e quelli oggettivi legati allo svolgimento dei lavori non possono essere bypassati. Ecco perché non accetto strumentalizzazioni soprattutto verso l’operato di questa amministrazione che è stata criticata in modo feroce anche dalla minoranza proprio a causa di una volontà evidente di accelerare al massimo tempi e procedure d’intervento. Le mie responsabilità le ho assunte nell’esclusivo interesse di città e tifosi”.