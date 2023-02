MUGNANO-CALVIZZANO. Furti nella notte tra Mugnano e Calvizzano. Malviventi sono entrati in azione in due attività dei comuni dell’area nord di Napoli.

Furti a Mugnano e Calvizzano

Questa mattina all’alba a Mugnano di Napoli i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marano sono intervenuti a via dei Quattro martiri 20 per un furto nella farmacia “Sacro cuore”.

Ignoti, danneggiando la serranda di ingresso e la porta automatica, sono entrati all’interno dell’attività. Da un primo accertamento non sembrerebbe essere stato rubato alcunché. Indagini in corso dei carabinieri che acquisiranno le immagini dai sistemi di video sorveglianza.

Poco più tardi a Calvizzano sempre i Carabinieri di Marano sono intervenuti per un furto nel palazzetto dello sport “Palaraffaella” di via caduti di Superga. Ignoti sono entrati nella struttura e hanno rubato due casse acustiche e l’incasso dai distributori automatici di bevande e snack.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri del posto.

Negli ultimi tempi sono numerosi gli episodi criminali che si sono registrati nell’area nord, dalla bomba a Varcaturo alle auto incendiate alle varie rapine tra Qualiano, Giugliano e Casandrino.