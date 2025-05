Napoli. Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli nella notte, con una ferita da arma da fuoco al piede. Vittima un 21enne originario di Marano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vomero.

Spari in strada nella notte a Napoli: ferito un 21enne di Marano

Stando a una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato colpito mentre camminava in via Sant’Ignazio di Loyola, a Napoli. A sparare, secondo quanto riferito, due sconosciuti a bordo di uno scooter, che lo avrebbero avvicinato e fatto fuoco senza apparente motivo. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.