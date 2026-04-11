Acerra, spari nella notte: due giovani gambizzati in centro

Notte di violenza nel centro cittadino, dove si è verificato un agguato a colpi di arma da fuoco che ha causato il ferimento di due giovani. L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nell’area nord di Napoli.

Due feriti trasportati alla Clinica dei Fiori

L’intervento della Polizia di Stato è scattato presso la Clinica dei Fiori di Acerra, dove sono giunti due ragazzi, rispettivamente di 25 e di 23 anni, entrambi con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori. I due giovani sono attualmente ricoverati ma, secondo quanto si apprende, non sono in pericolo di vita.

La dinamica dell’agguato

Stando a una prima ricostruzione, i feriti sarebbero stati raggiunti da alcuni individui arrivati a bordo di due ciclomotori. I malviventi avrebbero aperto il fuoco in pieno centro, colpendo le vittime alle gambe per poi darsi alla fuga. Si tratterebbe quindi di una vera e propria “stesa” o azione intimidatoria, anche se al momento non si escludono altre piste.

Indagini in corso ad Acerra

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul caso stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, impegnati nella raccolta di elementi utili per identificare i responsabili. Fondamentali potrebbero risultare eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze di chi ha assistito alla scena.