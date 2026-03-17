Ha colpito la madre con un pugno alla testa al culmine di una lite scoppiata per futili motivi: un 21enne è stato denunciato dai Carabinieri a Frignano, nell’Agro Aversano, per maltrattamenti in famiglia. L’episodio si è verificato nella notte all’interno di un’abitazione, dove sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112.

Frignano, colpisce la madre con un pugno alla testa durante lite: denunciato un 21enne

Secondo quanto ricostruito, il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito la madre convivente durante un diverbio degenerato in violenza. All’arrivo dei Carabinieri la situazione era già tornata alla calma. La donna, seppur scossa per l’accaduto, ha dichiarato di non voler ricorrere a cure mediche. I militari dell’Arma hanno quindi avviato gli accertamenti, raccogliendo le prime testimonianze per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Per il 21enne è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.