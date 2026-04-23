L’inchiesta Teknoservice che riguarda ex sindaci, imprenditori e dipendenti comunali di Marano e Giugliano registra una battuta d’arresto. È stata infatti rinviata per difetto di notifica al prossimo 10 giugno l’Udienza Preliminare davanti al Gup Fabrizio Forte del Tribunale di Napoli Nord. I 40 indagati sono accusati di aver fatto parte di un sistema di affidamento illecito ad imprenditori in cambio di tangenti – soldi, assunzioni e altre utilità – di appalti comunali nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Marano-Giugliano, inchiesta Teknoservice: dipendente ed ex vicesindaco valutano patteggiamento

La novità più importante, come apprende Teleclubitalia, emerge però sotto il profilo delle posizioni processuali. Uno degli indagati – in questo caso la stessa società Teknoservice – avrebbe infatti preso in considerazione la richiesta di rito abbreviato. Altri due, invece, Domenico Abbatiello e Paolo Castrese d’Alterio, starebbero valutando una richiesta di patteggiamento. Istanza che non è stata ancora formalizzata ma che è espressamente oggetto di interlocuzione con il Pubblico Ministero. Paolo Castrese d’Alterio è un nome politico di peso, si tratta dell’ex vicesindaco di Marano. Domenico Abbatiello, invece, è un dipendente del comune di Marano, ex sorvegliante del comparto d’igiene urbana. Il patteggiamento è un procedimento speciale con cui le parti possono rinunciare al processo accettando una pena sostitutiva ridotta di un terzo.

Il prossimo 10 giugno il Gup deciderà se rinviare a giudizio gli altri indagati e aprire di fatto la fase del dibattimento. A rischiare il processo anche gli ex sindaci di Giugliano e Marano, Antonio Poziello e Rodolfo Visconti, l’ex assessore Luigi Grimaldi e l’ex dirigente della Teknoservice Giuseppe Spacone. Lo stesso Spacone, insieme ai comuni di Marano e Giugliano, alla società Teknoservice e altri due soggetti si sono formalmente costituiti parte civile nel processo. Archiviata invece lo scorso gennaio la posizione dell’ex sindaco giuglianese Nicola Pirozzi.

Due filoni d’indagine

L’inchiesta Teknoservice ha riunito due filoni, uno relativo al Comune di Marano, l’altro a quello di Giugliano; si tratta però di filoni di indagini fortemente connessi e per questo trattati insieme dal Gip, vista la presenza delle medesime fattispecie di reato e personaggi operanti nel settore dell’imprenditoria ambientale e faccendieri che si muovevano tra i due enti locali, condizionandone fortemente la regolarità dell’azione amministrativa.