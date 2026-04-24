Notte di violenza a Scampia, nella periferia nord di Napoli, dove un 18enne è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco alla gamba destra. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale CTO, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non destano preoccupazione: secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbe in pericolo di vita.

Spari nella notte a Scampia: ferito un 18enne, non è in pericolo di vita

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti proprio presso il nosocomio. Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe raccontato di essere stato colpito mentre percorreva a piedi via Labriola.

A sparare sarebbe stato un individuo non ancora identificato, per motivi al momento sconosciuti. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica dei fatti e risalire al responsabile. Non si esclude alcuna pista, mentre proseguono gli accertamenti nella zona per raccogliere elementi utili alle indagini.