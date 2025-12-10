Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, quando alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro un’abitazione in via Romani 199. Erano circa le 10.30 quando i residenti della zona hanno sentito il rumore degli spari e hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della stazione locale.

Spari contro abitazione a Sant’Anastasia: colpi esplosi in pieno giorno, indagano i carabinieri

L’abitazione presa di mira risulta occupata da una donna incensurata. Per fortuna non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato forte apprensione nel quartiere. I carabinieri hanno eseguito i rilievi balistici e tutte le verifiche necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini puntano a chiarire movente e matrice del gesto, e a individuare chi abbia esploso i colpi in pieno giorno. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza.