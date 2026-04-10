Notte ad alta tensione a Secondigliano. Poco prima della mezzanotte in corso Italia un uomo, Salvatore Marino, è stato raggiunto da tre proiettili. In strada erano ancora presenti diverse persone che, all’udire i primi colpi di arma da fuoco, si sono rapidamente allontanate cercando riparo. Ad anticipare la notizia è Il Mattino.

Secondigliano, spari tra la folla in corso Italia: uomo ferito con tre colpi di pistola

Marino è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove si trova ricoverato in condizioni serie ma non tali da far temere per la sua vita. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati ora nelle indagini per chiarire dinamica e responsabilità. Gli investigatori stanno valutando tutte le possibili ipotesi, senza escludere né un regolamento di conti legato alla criminalità organizzata né motivi personali.

I precedenti

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da altri recenti fatti di sangue: nei giorni scorsi si erano verificati due distinti attacchi armati con feriti, seguiti da ulteriori sparatorie nel vicino quartiere di San Pietro a Patierno, in particolare nella zona delle “Palazzine” di via della Bussola. Una sequenza di eventi che evidenzia un clima sempre più teso e il rischio concreto di una nuova spirale di violenza nel territorio.