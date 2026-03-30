Alcuni spari, almeno una decina, sono stati uditi nella notte tra sabato e domenica nel rione Salicelle ad Afragola. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. Fortunatamente non si registrano né feriti né danni a cose: l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una “stesa”, ossia colpi esplosi in aria senza un bersaglio preciso, probabilmente collegati alle tensioni tra gruppi criminali attivi nella zona.

Afragola, colpi d’arma da fuoco nel rione Salicelle: ipotesi stesa di camorra

L’allarme è scattato quando una segnalazione ha raggiunto la centrale operativa per colpi d’arma da fuoco. Gli agenti del commissariato di Afragola, intervenuti in via Salicelle, hanno trovato diversi bossoli sull’asfalto. Sul posto sono arrivati anche gli esperti della Scientifica per i rilievi necessari alle indagini. A seguito dell’accaduto, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto un rafforzamento dei controlli e delle attività di vigilanza nell’area, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. La vicenda sarà inoltre esaminata durante il prossimo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il retroscena

Le tensioni emerse potrebbero essere legate ai recenti sviluppi giudiziari che hanno coinvolto presunti esponenti della criminalità locale, in particolare il clan Sasso-Parziale, radicato proprio nel rione Salicelle. Lo scorso gennaio sono arrivate le condanne per 19 imputati: tra questi Antonio Sasso e Vittorio Parziale, considerati ai vertici dell’organizzazione, condannati rispettivamente a 16 e 14 anni di carcere.