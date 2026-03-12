Notte di paura a Cesa, dove due ordigni sono esplosi all’esterno di un bar in via Matteotti. Il forte boato ha svegliando di soprassalto molti residenti della zona. L’esplosione ha provocato danni alla serranda dell’attività commerciale e mandato in frantumi i vetri del locale.

Cesa, due ordigni esplosi nella notte davanti a un bar: indagini dei Carabinieri

A darne notizia è il sindaco della piccola cittadina dell’Agro Aversano, Enzo Guida. “Nel corso della notte diverse persone mi hanno scritto per avvisarmi – ha raccontato il primo cittadino -. Qualche mamma mi ha detto che i bambini si sono svegliati terrorizzati”. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Cesa, impegnati a chiarire l’origine e la natura della deflagrazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non è esclusa l’ombra del racket.

Nel pomeriggio di oggi il primo cittadino, insieme al presidente del consiglio comunale Domenico Mangiacapra e al consigliere Cesario Villano, ha fatto visita al titolare del bar colpito dall’attentato per esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale. “È stato un modo per far sentire la nostra solidarietà a questo imprenditore – ha aggiunto Guida -. Siamo vicini a chi subisce atti del genere e confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per capire cosa c’è dietro questa vicenda”.