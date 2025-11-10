Spari a Pozzuoli: 52enne gambizzato

Momenti di tensione ieri mattina a Pozzuoli, dove un uomo di 52 anni è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, sarebbe stata ferita in via Cicerone alle gambe da un individuo al momento non identificato.

Spari a Pozzuoli

L’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”, dove si trova attualmente ricoverato in attesa di una prognosi definitiva. Le sue condizioni non sarebbero comunque tali da far temere per la vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri, impegnati ora a ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e a individuare il responsabile. Al vaglio degli investigatori ci sono le possibili motivazioni del gesto, che restano al momento sconosciute.