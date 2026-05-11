Rubata poche ore prima e già ritrovata dagli agenti della Polizia Provinciale di Caserta. È accaduto lungo la Strada Provinciale 335, nel territorio del comune di Lusciano, dove una pattuglia impegnata nelle attività di controllo del territorio ha individuato un’Alfa Romeo MiTo risultata rubata.

Rubano un’Alfa Romeo MiTo, ritrovata poche ore dopo dalla Polizia Provinciale a Lusciano

L’auto è stata recuperata nel corso delle ordinarie attività di vigilanza coordinate dal comandante della Polizia Provinciale Biagio Chiariello. Dopo gli accertamenti di rito, il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, residente a Caserta.

Un’attività che si inserisce nell’indirizzo istituzionale tracciato dal presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, finalizzato a rafforzare la presenza operativa sul territorio provinciale e a garantire maggiore tutela alle comunità locali. Dalla Provincia, infatti, fanno sapere che “l’azione svolta testimonia l’attenzione dell’Ente provinciale verso la sicurezza del territorio e la tutela della legalità, attraverso una presenza operativa continua e capillare a supporto delle comunità locali”.