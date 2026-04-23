Omicidio Vincenzo Iannitti, giallo sul movente: oggi l’udienza per il 19enne che ha confessato

Resta ancora senza risposta la domanda più importante: perché Vincenzo Iannitti è stato ucciso. Il corpo del giovane, scomparso lo scorso 18 marzo, è stato ritrovato due giorni fa a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Per l’omicidio è stato fermato il 19enne Victor Uratoriu, che ha confessato.

Confessione e versioni contraddittorie

Durante l’interrogatorio, il 19enne ha ammesso di aver colpito l’amico con due coltellate al petto e di aver successivamente nascosto il corpo. Tuttavia, le sue dichiarazioni sul movente sarebbero apparse contraddittorie, lasciando ancora aperti numerosi interrogativi. Nella giornata di oggi, presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, è prevista l’udienza di convalida del fermo. Un passaggio cruciale per gli inquirenti, che potrebbe contribuire a fare luce sulle reali motivazioni del delitto.

Le ipotesi sul movente

Tra le piste al vaglio degli investigatori ci sarebbe quella di una lite, forse legata allo stile di vita della vittima o a questioni sentimentali. Non si esclude nemmeno un possibile prestito di denaro o un coinvolgimento nel giro della droga, ipotesi che al momento non trovano riscontri concreti. Gli inquirenti stanno inoltre verificando se il 19enne abbia agito da solo o con eventuali complici. Al centro delle indagini resta il movente, elemento chiave per ricostruire con precisione quanto accaduto.