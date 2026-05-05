Momenti di grande apprensione nella mattinata di oggi, martedì 5 maggio, sul lungomare di Pozzuoli, nella zona dei Cappuccini. Un camion impegnato nei lavori di riqualificazione dell’area – quella che un tempo ospitava i binari della Cumana – è finito improvvisamente in un fossato, causando seri danni anche a un edificio vicino.

Pozzuoli, camion si ribalta in un fosso e sfonda il muro di una palestra

La scena ha lasciato sotto shock residenti e passanti, che hanno assistito increduli all’incidente. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118, oltre a Carabinieri e agenti della Polizia Municipale. Ferito il conducente che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli.



Secondo alcune testimonianze, l’impatto è stato particolarmente violento. La caduta del camion ha provocato la completa distruzione di una palestra situata nei locali seminterrati dell’edificio colpito. Fortunatamente, al momento dell’accaduto la struttura era vuota, evitando conseguenze ben più gravi, anche se i danni materiali risultano consistenti.