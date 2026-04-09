Sparatoria a Cercola, 45enne ferito da sconosciuti: indaga la Polizia

Momenti di tensione alle porte di Napoli, dove un uomo di 45 anni è rimasto ferito in seguito a una sparatoria. L’episodio si è verificato a Cercola, nel Napoletano, al confine con il territorio di Ponticelli.

Sparatoria a Cercola, 45enne ferito da presunti sconosciuti: indaga la Polizia

L’uomo, di nazionalità ucraina, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania con una ferita da arma da fuoco al polso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ponticelli, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti.

Secondo quanto riferito dalla vittima agli investigatori, gli aggressori avrebbero esploso diversi colpi di pistola nei suoi confronti. Il 45enne ha dichiarato di non conoscere chi ha aperto il fuoco. Uno dei proiettili lo ha raggiunto al polso, provocandogli la ferita.

L’uomo è stato ricoverato ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili della sparatoria. Non sono al momento esclusi collegamenti con il ferimento mortale di Fabio Ascione, il 20enne ucciso presumibilmente per errore in via Miranda.