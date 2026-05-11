Si sono concluse tragicamente le ricerche di Antonio Corso, il 77enne di Villa Literno di cui non si avevano più notizie dalla mattinata di ieri. L’uomo è stato rinvenuto morto nel pomeriggio di oggi in una zona di campagna situata in una traversa di Corso Umberto I.

Villa Literno, ritrovato senza vita il 77enne scomparso da ieri

Secondo quanto ricostruito, il pensionato si era allontanato dalla propria abitazione intorno alle 9:30 di ieri mattina, facendo perdere le proprie tracce. Da quel momento familiari e conoscenti avevano lanciato diversi appelli anche attraverso i social network, nel tentativo di ritrovarlo al più presto.

Dopo ore di apprensione, nel pomeriggio è arrivata la drammatica scoperta. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai carabinieri. I medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’anziano. Restano ancora da chiarire le circostanze della morte. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e determinare le cause del decesso.