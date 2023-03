Raggiunto da una raffica di colpi d’arma da fuoco. E’ finito in ospedale Luigi Guarro, 44enne oplontino, ferito in via Torretta da Siena a Torre Annunziata. La dinamica è ancora da chiarire.

Torre Annunziata, raggiunto da 4 colpi di pistola: corsa in ospedale

Si torna a sparare in provincia di Napoli. A poche ore dal raid armato che è costato la vita al giovanissimo Francesco Pio Maimone, ignoti hanno fatto fuoco contro un 44enne nella tarda serata di ieri. A cadere sotto i colpi di una pistola è Luigi Guarro, già noto alle forze dell’ordine. Quello che potrebbe essere un agguato si è consumato nella zona di Ponte Zappella.

Il ferito è stato trasportato in ospedale, al San Leonardo di Castellammare, dove sono poi sopraggiunti i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata per ricostruire la dinamica. Quattro i colpi che hanno raggiunto la vittima alla nuca, al torace, al gomito e al ginocchio. L’uomo non è in pericolo vita: per fortuna nessuno dei proiettili ha ferito organi vitali ma resta sotto stretta osservazione. Indagini in corso per risalire alla matrice della sparatoria.