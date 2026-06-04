Si è conclusa tragicamente dopo quasi quattro mesi di lotta tra la vita e la morte la vicenda di Daniele Cesarino, 51 anni, deceduto all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato dallo scorso 7 febbraio in seguito a gravi ferite riportate durante un’aggressione.

Castellammare, lite per l’eredità: colpisce il fratello a “sediate”. Daniele muore dopo 4 mesi

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo sarebbe stato colpito dal fratello Luca Cesarino, 40 anni, al termine di un acceso litigio scoppiato all’interno dell’abitazione di famiglia in via Gaetano Martucci. Alla base dello scontro, stando agli accertamenti della Procura, ci sarebbero state tensioni legate all’eredità lasciata dai genitori.

L’aggressione risalirebbe alla notte tra il 6 e il 7 febbraio. Gli inquirenti ritengono che il 40enne abbia utilizzato una sedia di metallo per colpire ripetutamente il fratello maggiore, provocandogli lesioni gravissime. Dopo il ricovero, Daniele Cesarino aveva inizialmente cercato di proteggere il fratello, raccontando ai sanitari di essere rimasto ferito a causa di una caduta accidentale.

Le indagini

La versione fornita dalla vittima, però, è stata successivamente smentita dagli elementi raccolti durante le indagini. In particolare, alcune intercettazioni ambientali avrebbero consentito agli investigatori di ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione. Luca Cesarino, attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale, era stato inizialmente accusato di tentato omicidio. Con il decesso del fratello, la sua posizione giudiziaria si aggrava: la Procura procederà ora con l’accusa di omicidio volontario.