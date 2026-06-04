Festa abusiva a Vico Equense: dj set e centinaia di ragazzi, scatta il sequestro del noto lido

Una festa privata con centinaia di giovani, musica dal vivo e dj set, ma senza le autorizzazioni previste dalla legge. È quanto scoperto nella notte tra l’1 e il 2 giugno in un noto stabilimento balneare della costa stabiese, durante un controllo congiunto della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale di Vico Equense. L’ispezione è stata effettuata dai militari della Stazione Navale di Napoli della Guardia di Finanza, insieme agli agenti della Polizia Municipale di Vico Equense, coordinati dal comandante Marta Sodano.

Festa privata senza autorizzazioni: sospesa la serata

Al momento del controllo, all’interno dello stabilimento era in corso un evento privato che aveva richiamato numerosi partecipanti. Circa 600 a fronte dei 200 autorizzati. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la serata sarebbe stata organizzata senza le autorizzazioni amministrative. Le irregolarità riscontrate riguarderebbero anche la violazione delle disposizioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Per motivi di ordine pubblico e per tutelare la sicurezza dei presenti, gli operatori hanno disposto l’immediata sospensione della serata danzante.

Sequestrato lo stabilimento balneare

Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno identificato i soggetti coinvolti e acquisito la documentazione ritenuta utile per i successivi approfondimenti investigativi. Al termine degli accertamenti, le irregolarità riscontrate hanno portato al sequestro preventivo della struttura. Il gestore dello stabilimento balneare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.