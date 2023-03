Napoli. Un 18enne di Pianura, Francesco Pio Maimone, è stato ucciso a colpi di pistola nei pressi dello chalet “Da Sasà”, a Mergellina. A darne notizia è Fanpage.it.

Agguato a Napoli, 18enne ucciso nei pressi degli chalet a Mergellina

Il ragazzo sarebbe stato ucciso con un revolver, che non rilascia bossoli. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato. A quanto pare la vittima non risulterebbe inquadrata in contesti di criminalità organizzata e nemmeno il padre, pregiudicato, è ritenuto legato ai clan di camorra.

Quando i poliziotti e l’ambulanza del 118 sono arrivati sul posto, però, Maimone era stato già portato in ospedale da alcuni conoscenti. Al Pellegrini, però, il ragazzo è arrivato morto e per lui non c’è stato più niente da fare. La salma è stata sequestrata in vista dell’esame autoptico.

L’ipotesi

Non è escluso che l’omicidio che si è consumato nella notte possa essere collegato alla faida di Pianura. Lo scorso 12 marzo, infatti, un altro agguato si verificò a Mergellina: in quella circostanza rimase gravemente ferito il 19enne Antonio Gaetano, ritenuto dagli inquirenti ai vertici del clan Calone-Marsicano-Esposito di Pianura.

Francesco Pio Maimone abitava con la famiglia a Pianura, in via Escrivà. Di recente in quella zona era stata smantellata una piazza di spaccio dalla Polizia di Stato; al termine delle operazioni erano state arrestate due persone.

