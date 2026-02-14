Spaccio in strada a Giugliano: fermati in auto con la droga, arrestati due pusher

Due auto ferme una accanto all’altra, una scena che non è sfuggita ai Carabinieri. È quanto accaduto a Giugliano, dove i militari della sezione Radiomobile, durante un controllo del territorio, hanno notato due vetture in sosta in via Orsa Maggiore con a bordo due persone.

Spaccio in strada a Giugliano: fermati in auto con la droga, due arresti

Insospettiti dalla circostanza, i carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo. La perquisizione ha dato esito positivo: all’interno dei veicoli sono stati rinvenuti diversi involucri già confezionati e pronti per la vendita al dettaglio. Cocaina, crack e marijuana le sostanze sequestrate, insieme a 860 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per i due occupanti della auto sono scattate le manette. Si tratta di Carmine Roma, 22 anni, di Napoli, ed Eugenio Nocera, di Qualiano. Entrambi sono stati arrestati e si trovano ora in attesa di giudizio.