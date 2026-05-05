Caivano, sposi insospettabili trasformano casa in base dello spaccio: scoperto nascondiglio segreto nel muro

A Caivano, in una tranquilla zona residenziale lontana dal noto Parco Verde, i Carabinieri hanno scoperto e smantellato una vera e propria attività di spaccio gestita da una giovane coppia di incensurati. Il sistema di occultamento della droga, ingegnoso e ben strutturato, non aveva nulla da invidiare alle più organizzate piazze di spaccio.

Operazione antidroga dei Carabinieri a Caivano

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione locale, che da tempo monitoravano un appartamento sospetto. Pur non trovandosi nelle immediate vicinanze del Parco Verde, l’attività investigativa ha portato i Carabinieri a concentrare l’attenzione su uno specifico stabile. In abiti civili, alcuni militari si sono appostati all’interno del palazzo, nascondendosi tra scatoloni nel pianerottolo, mentre altri colleghi in divisa attendevano poco distante pronti a intervenire.

L’irruzione e la scoperta della droga

Determinanti sono state le voci provenienti dall’appartamento: un uomo e una donna discutevano insistentemente di denaro contante. A insospettire ulteriormente i militari, il rumore continuo di un cassetto metallico aperto e chiuso più volte. La porta d’ingresso era aperta: a quel punto è scattata l’irruzione. Al grido di “Carabinieri”, i due occupanti – una donna di 26 anni e un uomo di 27 – sono rimasti paralizzati. La coppia, sposata e senza precedenti penali, è stata subito bloccata.

Sequestri: cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento

All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto: due buste sottovuoto contenenti cocaina e marijuana, un bilancino elettronico di precisione sporco di stupefacente, forbici e materiale per il confezionamento, una macchina per il sottovuoto e 550 euro in contanti trovati in un borsello nella camera da letto. In totale, la droga sequestrata ammonta a circa 50 grammi.

Il nascondiglio nel muro: sistema sofisticato

L’elemento più sorprendente dell’operazione è stato il ritrovamento di un nascondiglio altamente ingegnoso: nel salone dell’appartamento, i militari hanno scoperto un piccolo cassetto metallico incassato nel muro e nascosto dietro due finte prese elettriche. Il vano, chiuso con una chiave, rappresentava un sistema di occultamento sofisticato, tipico delle organizzazioni di spaccio più strutturate. I due arrestati non sono riusciti a chiuderlo in tempo prima dell’arrivo dei militari. La giovane coppia è stata arrestata con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente si trova in attesa di giudizio.