Spaccio di crack nelle "Case Nuove",: arrestato pusher 130 dosi e contanti

Blitz della Polizia di Stato nel cuore della città: un 43enne napoletano è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti durante un controllo del territorio in via Antonio Toscano.

Il sospetto viavai nel palazzo

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato un continuo via vai di persone entrare e uscire da uno stabile della zona. Un movimento sospetto che ha spinto i poliziotti ad approfondire i controlli.

Entrati nell’edificio, gli agenti hanno individuato un uomo che stazionava con atteggiamento sospetto sul pianerottolo del terzo piano. Fermato per un controllo, il suo comportamento ha subito confermato i sospetti degli operatori. Durante la perquisizione, il 43enne è stato trovato in possesso di 132 involucri di crack, pronti per essere venduti, e di 1.176 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Arresto e lotta allo spaccio

Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio a Napoli.