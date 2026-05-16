Una persona arrestata e quattro denunciate. È il bilancio del servizio di controllo del territorio svolto durante la notte dai militari della Compagnia Santa Maria Capua Vetere.

Santa Maria Capua Vetere, controlli dei carabinieri: arrestata una persona e 4 denunciati

Nel dettaglio, un 51enne, residente nel Casertano, è stato deferito per porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo, fermato alla guida della propria autovettura nel centro cittadino, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama di circa 11 centimetri e di un martello da carpenteria, entrambi immediatamente disponibili all’uso. Nel medesimo contesto operativo, una donna di 44 anni è stata denunciata per evasione dalla detenzione domiciliare, essendo stata individuata al di fuori della propria abitazione nonostante le restrizioni imposte.

Due giovani di origine nordafricana, entrambi poco più che maggiorenni e senza fissa dimora in Italia, sono stati invece denunciati per concorso in furto aggravato. Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero appropriati di una bicicletta elettrica parcheggiata all’ingresso di un supermercato lungo la via Nazionale Appia, a Curti. Il mezzo apparteneva a un cittadino straniero che ha sporto regolare denuncia.

Eseguito provvedimento di arresto

Nel corso delle attività, i militari hanno inoltre dato esecuzione a un provvedimento di cumulo pene emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Gorizia nei confronti di un 51enne, residente nella provincia di Caserta. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà espiare una pena residua di oltre quattro anni di reclusione per rapina, minaccia e ricettazione