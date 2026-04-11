Napoli, spaccio di droga a piazza Carlo III: arrestato 25enne con hashish e contanti

Blitz della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga nel cuore della città. Nel pomeriggio di ieri un 25enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controllo in piazza Carlo III

L’operazione è stata condotta dagli agenti del reparto Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in servizi di controllo del territorio. Durante un pattugliamento in piazza Carlo III, i poliziotti hanno fermato il giovane mentre si trovava a bordo di uno scooter.

A seguito della perquisizione, il 25enne è stato trovato in possesso di: 17 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 75 grammi e 270 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio

Perquisizione in casa e sequestro di droga

Gli agenti, sospettando che il giovane potesse detenere altra sostanza stupefacente, hanno esteso i controlli alla sua abitazione. Qui è stata rinvenuta un’ulteriore stecca di hashish, dello stesso tipo di quella sequestrata durante il controllo su strada.

Arresto e indagini

Alla luce degli elementi raccolti, il 25enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di droga a Napoli, con particolare attenzione alle zone centrali e ad alta frequentazione.

Le forze dell’ordine proseguono i controlli per arginare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza sul territorio.