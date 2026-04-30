Napoli, doppio blitz antidroga: pusher fermati con cocaina, crack e migliaia di euro in contanti

Nuova operazione antidroga della Polizia di Stato nel capoluogo partenopeo, dove due uomini, di 41 e 55 anni, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nel corso di controlli straordinari del territorio.

Spaccio in corso Umberto I: fermato 41enne

Il primo intervento è avvenuto in corso Umberto I, dove gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato un 41enne mentre cedeva droga in cambio di denaro a un altro soggetto. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, bloccando l’uomo e trovandolo in possesso di quattro dosi di cocaina, tre di eroina e circa 10.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Case Nuove: sorpreso pusher con crack

Un secondo intervento è stato effettuato nella zona delle Case Nuove, dove gli agenti hanno notato un sospetto via vai di persone da uno stabile. Insospettiti, hanno deciso di effettuare un controllo all’interno, sorprendendo un 55enne mentre cedeva sostanza stupefacente in cambio di denaro. L’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di 11 involucri di crack e 90 euro in contanti. Entrambi gli uomini sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.