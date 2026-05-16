Scoperta discarica abusiva nell’agro aversano. Nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Frignano hanno eseguito il sequestro penale di un’area di circa 2.000 metri quadrati situata in via delle Mole, nel territorio comunale di Villa di Briano.

Villa di Briano, scoperta e sequestrata discarica abusiva da 2mila metri quadri

Durante il sopralluogo, i militari hanno accertato la presenza di una consistente attività di stoccaggio illecito di rifiuti speciali, anche pericolosi, con evidenti segni di miscelazione non autorizzata. Nell’area sono stati rinvenuti numerosi pneumatici fuori uso, parti meccaniche ed elettriche di veicoli, batterie per auto e contenitori in plastica contenenti liquido “AdBlue”.

Al termine delle verifiche, tre persone sono state denunciate in stato di libertà per le ipotesi di reato connesse alla gestione illecita dei rifiuti. Si tratta di due ghanesi, un 52enne e un 26enne e uno del Burkina Faso di 51 anni, residenti in quell’area geografica. L’area è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria e amministrativa.