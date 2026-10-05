Spaccio di cocaina in pieno centro a Giugliano, scarcerazione in tempi record

Era stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel giro di meno di 48 ore, dopo la direttissima, Mario Castaldo, 50 anni, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Arrestato per spaccio e trasferito ai domiciliari nel giro di poche ore.

È quanto accaduto a Giugliano, dove i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno arrestato il 50enne, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un’attività di osservazione e controllo nella zona compresa tra via Aniello Palumbo, via Maristi e via Allende.

A meno di 48 ore dall’arresto, il cinquantenne è comparso davanti al giudice del Tribunale di Napoli Nord per il rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il giudice, accogliendo la richiesta formulata dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Luigi Poziello, ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Fermato dopo una presunta cessione di droga

Secondo quanto ricostruito, Castaldo era già sotto osservazione da parte dei militari, che ne stavano monitorando gli spostamenti. L’intervento sarebbe scattato subito dopo una cessione di sostanza stupefacente. I Carabinieri avrebbero quindi bloccato il cinquantenne mentre si muoveva a bordo di uno scooter nella zona compresa tra l’ospedale di Giugliano e la scuola Maristi. Da quel momento sono partiti i controlli e le perquisizioni.

Cocaina nascosta in un finto telecomando

Durante la perquisizione personale, i militari avrebbero rinvenuto un finto telecomando per cancelli automatici, utilizzato come nascondiglio. All’interno sarebbero state trovate quattro dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione. I Carabinieri hanno inoltre sequestrato 175 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori compatibile con una presunta attività di spaccio.

In casa 11 grammi di cocaina e tre bilancini

Gli accertamenti sono poi proseguiti presso l’abitazione del cinquantenne. Qui i militari avrebbero rinvenuto circa 11 grammi di cocaina, oltre a tre bilancini di precisione e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dall’arresto ai domiciliari in meno di 48 ore

Il dato che più colpisce nella vicenda è però la rapidità del successivo passaggio giudiziario. Nel giro di meno di due giorno dall’arresto, Castaldo è stato sottoposto al rito direttissimo e il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari, accogliendo la richiesta della difesa. Il cinquantenne lascia quindi il regime custodiale seguito all’arresto e prosegue la misura cautelare presso la propria abitazione, in attesa dei successivi sviluppi del procedimento.