Quattro persone arrestate in meno di due ore, 128 dosi di droga sequestrate e oltre mille euro in contanti recuperati. È il bilancio di un’intensa attività antidroga condotta dai carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania, impegnati in una serie di controlli sul territorio tra Giugliano e Qualiano.

Droga tra Giugliano e Qualiano, quattro arresti in meno di due ore: sequestrate 128 dosi tra cocaina e crack

Il primo intervento è scattato nel parcheggio di un centro scommesse in via San Francesco a Patria, dove i militari hanno notato uno scambio sospetto tra tre uomini. Uno di loro, a bordo di un’automobile, avrebbe consegnato due buste di cellophane ad altre due persone, ricevendo in cambio una mazzetta di banconote.

I carabinieri, che stavano transitando nella zona, hanno assistito alla scena e sono intervenuti immediatamente, bloccando i tre uomini. Si tratta di Antonio Russo, classe 1984, Luigi Cesaro, classe 1994, e Antonio Perrotta, classe 1992. Durante i controlli, all’interno delle buste sono state trovate 100 dosi di cocaina, mentre l’uomo che si trovava nell’auto aveva con sé 445 euro in contanti. Nella disponibilità del 42enne sono state inoltre rinvenute altre tre dosi della stessa sostanza e circa 300 euro.

L’arresto a Qualiano

Per tutti e tre sono scattate le manette con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio. Il secondo arresto è avvenuto poco dopo a Qualiano, in piazza Roselli, dove gli stessi militari hanno sorpreso Giovanni Chianese, classe 1994, mentre avrebbe ceduto droga a un giovanissimo acquirente, riuscito poi ad allontanarsi.

I carabinieri hanno fermato Chianese e lo hanno sottoposto a perquisizione, trovandogli addosso 18 dosi di cocaina, 7 dosi di crack e 324 euro in contanti, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio. Per il 32enne è scattato l’arresto e, a differenza degli altri tre indagati, è stato trasferito in carcere.

L’operazione si è conclusa con quattro arresti e il sequestro complessivo di 121 dosi di cocaina, 7 di crack e 1.069 euro in contanti, nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti condotta dai carabinieri nell’area a nord di Napoli.