Traffico di cocaina, coppia di Scampia tra i 4 arrestati in Tangenziale a Benevento

Colpo al traffico di droga nel Sannio. I Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno arrestato in flagranza di reato quattro persone, ritenute gravemente indiziate di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina, nascosto all’interno di un’autovettura, oltre a ulteriori dosi rinvenute durante le perquisizioni.

Operazione antidroga sulla Tangenziale Ovest di Benevento

L’intervento è stato eseguito nel pomeriggio di ieri dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, al termine di un’articolata attività investigativa e di un lungo servizio di osservazione e pedinamento.

Gli investigatori hanno individuato tre automobili che percorrevano la Tangenziale Ovest di Benevento a breve distanza l’una dall’altra, una modalità di spostamento ritenuta compatibile con il sistema della cosiddetta “staffetta”, spesso utilizzato nel traffico di sostanze stupefacenti per monitorare eventuali controlli delle forze dell’ordine. Le vetture sono state bloccate all’altezza dell’uscita “Benevento Stadio”, dove sono scattati i controlli e le perquisizioni.

Oltre un chilo di cocaina nascosto dietro il cruscotto

Durante l’ispezione di una Fiat Panda, i Carabinieri hanno scoperto un panetto di cocaina accuratamente occultato dietro il cruscotto, sul lato passeggero. L’involucro, avvolto nel cellophane trasparente e contrassegnato dalla scritta “HULK”, conteneva circa 1,079 chilogrammi di cocaina.

Nel corso delle operazioni, uno degli occupanti di un’altra auto ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo sotto il veicolo. Il gesto è stato notato dai militari, che hanno recuperato il pacchetto contenente ulteriori 11 grammi di cocaina.

Perquisizione in casa: trovata altra droga

Le indagini sono proseguite con una perquisizione nell’abitazione di uno degli arrestati. All’interno di un pensile della cucina i militari hanno rinvenuto altri 4,5 grammi di cocaina, oltre a una stampa riportante il logo “HULK”, identico a quello presente sul panetto sequestrato nell’autovettura.

Tutta la sostanza stupefacente, insieme ai telefoni cellulari in uso agli indagati, è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti investigativi.

Quattro arresti: due in carcere e due ai domiciliari

Le quattro persone arrestate sono due uomini residenti a Benevento e un uomo e una donna provenienti dal quartiere Scampia di Napoli.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, due degli indagati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Benevento, mentre gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari.