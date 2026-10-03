Giugliano, spaccio di cocaina in centro tra via Palumbo e via Maristi: arrestato 50enne

Spaccio di cocaina in pieno centro a Giugliano, tra via Aniello Palumbo, via Maristi e via Allende. I Carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Giugliano hanno arrestato Mario Castaldo, 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un’attività di osservazione e controllo.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era già attenzionato dai militari, che ne stavano seguendo gli spostamenti. I Carabinieri sono intervenuti subito dopo una cessione di sostanza stupefacente, bloccandolo mentre si muoveva a bordo di uno scooter nella zona tra l’ospedale di Giugliano e la scuola Maristi.

Cocaina nascosta in un finto telecomando

Durante la perquisizione, i militari avrebbero trovato un finto telecomando per cancelli automatici utilizzato come nascondiglio per la droga. All’interno sarebbero state rinvenute quattro dosi di cocaina già pronte per la cessione. Sequestrata anche la somma di 175 euro in contanti, ritenuta dagli investigatori compatibile con l’attività di spaccio.

In casa 11 grammi di cocaina e tre bilancini

I controlli sono poi proseguiti presso l’abitazione dell’uomo. Qui i Carabinieri avrebbero rinvenuto circa 11 grammi di cocaina, oltre a tre bilancini di precisione e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi. L’operazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria competente.