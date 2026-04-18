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Napoli, coppia sorpresa con droga in corso Lucci: arrestati 42enne e donna 39enne

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Coppia in manette per droga a Napoli. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano ed una 39enne palermitana per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante il servizio di controllo del territorio, in via Antonio Toscano, traversa di corso Lucci, gli agenti hanno notato, all’interno di uno stabile, i due che alla loro vista hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo. L’uomo si è altresì disfatto di una bustina lanciandola all’interno di un cestino dei rifiuti.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovando il 42enne in possesso di 85 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, mentre la 39enne è stata trovata in possesso di 23 involucri di cocaina e crack per un peso complessivo di circa 5 grammi e di 43 euro. Inoltre, gli agenti hanno recuperato la bustina dal cestino al cui interno hanno rinvenuto altri 140 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 26 grammi. Le manette a quel punto sono scattate per entrambi.

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