Napoli, droga in casa: arrestato 32enne con oltre 3kg di droga e 7mila euro in contanti

Blitz antidroga della Polizia di Stato nel cuore della città: un 32enne di origini nigeriane, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Controllo in strada e scoperta della droga

L’operazione è stata condotta dagli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia durante un servizio di controllo del territorio. In vico Guardia, i poliziotti hanno notato l’uomo con atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarlo per un controllo. L’intuizione investigativa si è rivelata fondata: il 32enne è stato trovato in possesso di tre involucri di eroina.

Perquisizione in casa: maxi sequestro di stupefacenti

I successivi accertamenti hanno portato alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, dove è stato scoperto un vero e proprio deposito di droga. Gli agenti hanno rinvenuto 165 involucri di eroina per un peso complessivo di circa 1,6 chilogrammi, 35 pasticche di MDMA, ulteriori 20 grammi di eroina e circa 5 grammi di cocaina. Sequestrati anche circa 1,2 chilogrammi di marijuana suddivisi in quattro buste e 65 grammi di hashish.

Sequestrati anche contanti e materiale per lo spaccio

Nel corso dell’operazione sono stati trovati anche circa 7.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre, è stato sequestrato materiale utile al confezionamento delle dosi. Alla luce degli elementi raccolti, il 32enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre attività di spaccio sul territorio.