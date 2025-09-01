Continuano i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga e la detenzione abusiva di armi. Nella giornata di venerdì, 29 agosto, la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne sorrentino, già noto alle forze dell’ordine, con precedenti anche specifici in materia di stupefacenti.

Sorrento, piantagione di marijuana scoperta in un terreno agricolo: arrestato 40enne

Gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un controllo in un terreno agricolo, dove hanno scoperto una piantagione con 32 piante di marijuana. L’uomo, sorpreso sul posto, è stato subito bloccato.

Le verifiche sono poi proseguite in un capannone poco distante, risultato anch’esso nella disponibilità dell’indagato. All’interno sono stati rinvenuti circa 800 grammi di marijuana già confezionata e un panetto di hashish da 70 grammi. Il 40enne è stato quindi tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.