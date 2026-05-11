Blitz anti-droga al Rione Don Guanella di Napoli. Arrestati padre e figlia. Nel pomeriggio di sabato la Polizia di Stato ha arrestato tre persone, di età compresa tra i 37 e i 65 anni, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici legati agli stupefacenti.

Scampia, maxi sequestro di droga nel rione Don Guanella: tre arresti della Polizia

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Scampia con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in una serie di controlli mirati nel rione Don Guanella. Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno effettuato un controllo in uno stabile della zona, dove all’interno di un appartamento in uso ad una donna di 59 anni, Giuseppina Izzo, hanno rinvenuto un involucro contenente circa 600 grammi di marijuana.

I controlli sono poi proseguiti in un’altra abitazione dello stesso stabile, occupata da padre e figlia. Si tratta del 65enne Giovanni Solipago e la 37enne Carmela Solipago. Qui gli agenti hanno scoperto circa 850 grammi di marijuana, 20 grammi di hashish, 10mila euro in contanti e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Scoperto sistema DVR

Durante l’operazione, inoltre, è stato individuato anche un sistema DVR collegato a telecamere di videosorveglianza installate per monitorare le pertinenze esterne dell’edificio. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il 65enne ha cercato di disfarsi di un ulteriore involucro contenente circa 5 grammi di marijuana, immediatamente recuperato dagli agenti. Al termine delle attività, i tre sono stati arrestati con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.