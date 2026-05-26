Giugliano, scoperto cimitero di auto: sequestrato terreno con veicoli cannibalizzati

Proseguono senza sosta le attività di controllo e contrasto all’inquinamento ambientale nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Nell’ambito delle operazioni coordinate dalla Prefettura di Napoli e dall’Incaricato per la Terra dei Fuochi, la Polizia Municipale di Giugliano, insieme all’Esercito Italiano, ha scoperto e sequestrato un terreno agricolo trasformato in un vero e proprio cimitero di veicoli cannibalizzati.

Sequestrato terreno agricolo in via Pisacane a Giugliano

L’operazione è stata eseguita nel corso di un’attività di secondo livello svolta da due equipaggi impegnati nei controlli ambientali sul territorio. In via Pisacane gli agenti hanno individuato un’area agricola di circa 600 metri quadrati utilizzata come deposito illecito di auto abbandonate e smontate.

Tra i mezzi rinvenuti figurano una Renault Twingo senza targhe e cannibalizzata, una Daewoo Matiz intestata a una donna calabrese, una Ford Focus riconducibile a una società di Teverola, una Daihatsu incidentata, una Toyota Rav4 completamente ricoperta dalla vegetazione, una Opel Corsa intestata a un cittadino napoletano, due Daihatsu Cuore intestate a un cittadino pugliese, due Suzuki prive di componenti e targhe e perfino una barca.

Veicoli abbandonati e rifiuti speciali

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il terreno era stato trasformato illegalmente in un deposito di rifiuti speciali e carcasse di veicoli. Il proprietario dell’area non sarebbe stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla presenza dei mezzi e sul loro stato di abbandono.

Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro preventivo dell’area contestando il cambio di destinazione d’uso del terreno e il deposito incontrollato di rifiuti. Al termine delle operazioni il proprietario del terreno è stato denunciato all’autorità giudiziaria.