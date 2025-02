È di un morto il bilancio dell’incidente avvenuto oggi, 17 febbraio, sulla statale del Vesuvio 268, nel territorio di Somma Vesuviana, in direzione Cercola. Fatale lo scontro tra un’auto e un tir. Ad avere la peggio il conducente della macchina.

Somma Vesuviana, incidente sulla Statale 268: automobilista muore schiacciato da tir

Il sinistro si è registrato in corrispondenza del km 9,000, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, in direzione di Cercola, verso la zona orientale del capoluogo partenopeo. A seguito del sinistro, la circolazione veicolare è rimasta fortemente rallentata. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Dalle immagini dei colleghi di “Sì Comunicazione”, si intravede il risultato di quello che potrebbe essere un tamponamento, in cui il cofano della vettura è finito schiacciato sotto il rimorchio del mezzo pesante.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con il personale delle forze dell’ordine e le squadre dell’Anas, la società del gruppo Fs, che gestisce l’arteria stradale. Inutile l’intervento del 118: il conducente della macchina sarebbe morto sul colpo a seguito dell’impatto. A peggiorare la situazione il mezzo pesante coinvolto nell’incidente ha perso gasolio che si è disperso sul manto stradale.