Maxi sequestro di carburante di contrabbando ad Acerra, in provincia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha intercettato oltre 80mila litri di gasolio destinato all’autotrazione e immesso sul mercato in modo illegale.

Acerra, maxi-sequestro di gasolio di contrabbando: sotto chiave anche tir con targa polacca

L’operazione ha portato anche al sequestro di numerosi mezzi e attrezzature: un’autoarticolato con targa polacca, un’autocisterna immatricolata in Italia, due elettropompe, un sistema abusivo per il rifornimento e 132 grandi contenitori in plastica, ciascuno con capacità di mille litri.

Fondamentale il lavoro dei militari del Gruppo di Nola, che hanno notato movimenti anomali di un tir straniero diretto verso un capannone nell’area industriale. Una volta sul posto, i finanzieri hanno sorpreso tre individui intenti a travasare carburante di contrabbando dai contenitori all’autocisterna mediante una pompa elettrica.

Il mezzo pesante, condotto da un cittadino polacco, trasportava a sua volta gasolio conservato in cubi da mille litri, accompagnato da documenti rivelatisi falsi. In totale sono quattro le persone denunciate alla Procura di Nola: devono rispondere dell’accusa di evasione delle accise sui prodotti energetici e sottrazione ai controlli fiscali.